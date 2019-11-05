Цены на нефть слабо колеблются в ожидании данных о запасах этого сырья в США

5 ноября 2019 09:43 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть во вторник утром демонстрируют слабую разнонаправленную динамику по ключевым маркам, в то время как инвесторы ожидают очередного доклада о её запасах в США, свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 0,05%, до 62,16 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — снижается на 0,04%, до 56,52 доллара за баррель.

Инвесторы ждут еженедельных данных о запасах нефти в США. В ночь на среду будет опубликована статистика Американского института нефти (API), а в среду вечером — официальные данные минэнерго США. Аналитики ожидают увеличения запасов на 2,7 миллиона??баррелей за неделю, закончившуюся 1 ноября.

Эксперты также отмечают наличие коррекционных настроений на рынке после ощутимого роста цен в понедельник на ожиданиях скорого разрешения "торговой войны" США и Китая, длящейся уже более 16 месяцев и оказывающей сильное влияние на мировую экономику, а также на спрос на нефть, поскольку Китай — один из крупнейших потребителей нефти в мире. В понедельник СМИ сообщили, что сторонам удалось достичь некоторых договорённостей относительно взаимной торговли.

"Это, скорее, говорит об улучшении ситуации после существенного роста", — приводит агентство мнение старшего рыночного аналитика OANDA Джеффри Холли (Jeffrey Halley).

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