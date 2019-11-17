Трамп рассказал об итогах первого этапа медобследования

17 ноября 2019 14:34 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп после первого этапа медицинского обследования заявил, что у него все хорошо со здоровьем, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что Трамп решил пройти медобследование пораньше, чтобы не тратить на это время в "плотный 2020 год", когда должны состояться президентские выборы.

"Начал первый этап моего ежегодного медицинского обследования. Все очень хорошо (отлично!). Закончу в следующем году", — написал Трамп в твиттере.

Последний раз он проходил медосвидетельствование в феврале. Тогда состояние здоровья Трампа было признано "в целом хорошим".

Его вес тогда составил 110,22 килограмма (при 108,4 килограмма годом ранее) при росте 192 сантиметра, давление — 118 на 80, пульс — 70 ударов в минуту.

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