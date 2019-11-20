НАТО приняла решение начать оперативную деятельность в космосе

Североатлантический альянс принял решение начать оперативную деятельность в космосе, но без выведения туда оружия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду его генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран - членов НАТО в Брюсселе.

"Сегодня мы приняли еще одно важное решение. Мы договорились, что космос должен стать новой сферой для проведения операций, - сказал он. - Но мы не намерены развертывать оружие в космосе, НАТО является оборонительной организацией".

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