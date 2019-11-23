США потеряли беспилотник в Ливии

23 ноября 2019 05:48 (UTC+04:00)

США потеряли в Триполи беспилотник, который был задействован в мониторинге экстремистской деятельности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило Африканское командование ВС США (AFRICOM).

"21 ноября в Триполи (Ливия) был потерян беспилотный летательный аппарат (БЛА), принадлежащий американскому командованию. Операции БЛА проводятся в Ливии для оценки текущей ситуации с безопасностью и мониторинга насильственной экстремистской деятельности", - следует из пресс-релиза.

В AFRICOM отметили, что "эти операции имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии". Инцидент в настоящее время расследуется.

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