Ученые уточнили формулу пересчета возраста собак в "человеческий"

Широко распространенная формула расчета "человеческого" возраста собак один к семи не является точной, лабрадоры достигают возраста, соответствующего 40 годам у людей, уже к двум годам жизни. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), результаты работы которых в субботу опубликовала газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За основу исследования был взят феномен, известный как уменьшение уровня метилирования ДНК, связь которого со старением млекопитающих была установлена более 40 лет назад. Применив его к более 100 подопытным лабрадорам в возрасте от четырех недель до шестнадцати лет и к более чем 300 людям в возрасте от года до 103 лет, ученые изучили, а затем сравнили скорость метелирования ДНК.

Результаты этой работы показали, что хотя двухлетний лабрадор временами может вести себя как щенок, его ДНК больше похожи на ДНК человека в возрасте более 40 лет, а трехлетней собаки - 50-летнего человека. Впрочем, затем скорость старения собак резко замедляется, и тогда уже 10-летний лабрадор по возрасту соответствует 68-летнему человеку.

Как пишет газета, таким образом широко распространенный в мире способ подсчета возраста собак, когда один год жизни четвероного друга считается равным семи годам жизни человека, не может считаться корректным, особенно в раннем возрасте животного. Тем более, что небольшие собаки, например, йоркширские терьеры могут жить до 15 лет, а чихуахуа - до 20.

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