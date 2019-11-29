Появились фотографии Роберта Дауни —младшего в роли доктора Дулиттла

29 ноября 2019 00:57 (UTC+04:00)

Роберт Дауни — младший выложил в своем инстаграме серию постеров со всеми зверями, которые принимали участие в фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На них можно увидеть главную звезду фильма Роберта Дауни-младшего, а также лису Туту (Марион Котийяр), жирафа Бетси (Селена Гомес), попугая Поли (Эмма Томпсон), страуса Плимптона (Кумэйл Нанджиани), белку Кевина (Крэйг Робинсон), пса Джипа (Том Холланд), утку Даб-Даб (Октавия Спенсер), гориллу Чи-Чи (Рами Малек), тигра Барри (Рэйф Файнс) и белого медведя Йоши (Джон Сина).

В ленте рассказывается о знаменитом докторе, который лечил зверей. Он отправляется на таинственный остров, чтобы спасти заболевшую английскую королеву.

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