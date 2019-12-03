Экс-президент США Джимми Картер снова попал в больницу

3 декабря 2019 03:59 (UTC+04:00)

Экс-президент США 95-летний Джимми Картер на выходных был госпитализирован в штате Джорджия с инфекцией мочевыводящих путей, сообщил Центр Картера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

За последний год Картера уже госпитализировали с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра, из-за чего ему делали операцию. В середине ноября его доставили в больницу для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления после падений.

"На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей. Он чувствует себя лучше и намерен скоро вернуться домой", - говорится в заявлении центра.

"На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей. Он чувствует себя лучше и намерен скоро вернуться домой", - говорится в заявлении центра.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США рассматривают возможность повышения пошлин на товары из ЕС
США 03:41
Аргентина начала переговоры с США по пошлинам на сталь
Другие страны 02:33
США возобновят выделение $105 млн в качестве военной помощи Ливану
США 01:07
США ищут более долговременные варианты СНВ с участием Китая
США 00:29
Постпред США при ООН пообещала членам Совбеза по бутылке бурбона
США 2 декабря 23:46
Советник Трампа: торговая сделка между США и Китаем может быть заключена до конца года
США 2 декабря 22:47
Лента новостей
Власти Чили вложат $5,5 миллиардов в создание новых рабочих мест
Другие страны 04:25
США рассматривают возможность повышения пошлин на товары из ЕС
США 03:41
Двое турецких военных погибли в ходе антитеррористической операции
Турция 03:19
В Бразилии задержали обвиняемого в подготовке нападения на президента
Другие страны 02:55
Аргентина начала переговоры с США по пошлинам на сталь
Другие страны 02:33
Месси надеется, что будет играть в футбол еще много лет
Спорт 02:11
Додон не исключил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Другие страны 01:45
В Ереване памятник Грибоедову облили красной краской (ФОТО)
Армения 01:28
США возобновят выделение $105 млн в качестве военной помощи Ливану
США 01:07