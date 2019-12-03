Дональд Трамп: США хотят заключить договор о контроле над вооружениями

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, как и Россия, хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Россия очень хочет заключить соглашение о контроле над вооружениями и ядерными (вооружениями). Мы тоже хотим этого, мы думаем, что это было бы хорошо", - заявил Трамп на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО.

Он добавил, что США подключили бы к соглашению Китай, отметив, что это может случиться сейчас или позднее.

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