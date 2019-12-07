США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

7 декабря 2019 19:10 (UTC+04:00)

Американское командование в Африке заявило об уничтожении российскими системами ПВО беспилотника, пропавшего в ноябре в районе Триполи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал Рейтеру глава командования генерал Стивен Таунсенд, "операторы комплекса ПВО не знали, что это был американский беспилотный летательный аппарат", когда вели по нему огонь.

По его словам, теперь это обстоятельство раскрыто. При этом он не уточнил, откуда у американской стороны информация, подтверждающая причастность России к исчезновению беспилотника. Кроме того, глава командования не знает, кто именно управлял системой ПВО, сбившей дрон. По его словам, это могли быть "российские наемники" или силы командующего ЛНА Халифа Хафтара.

Теперь американская сторона требует вернуть обломки беспилотника.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США возобновили переговоры с талибами в Дохе
США 13:48
Россия является стратегическим партнёром Туркменистана - президент
Бизнес 13:45
Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин отметили сложность ситуации на Корейском полуострове
США 11:22
Фильм Михаила Гусмана о Карибском кризисе нужно показать на американском ТВ - экс-послы США
Россия 11:16
Показ фильма Михаила Гусмана об Анатолии Добрынине и Карибском кризисе прошел в Вашингтоне
Россия 11:14
Шесть саудовских граждан допросили после стрельбы на базе ВМС США
США 10:11
Лента новостей
В Греции задержали 77 человек за участие в беспорядках
Европа 19:35
Иранские ВМС представили новый ударный беспилотник
Иран 19:22
Как Фонд Nargis и турецкая звезда Халюк Левент помогают 22-летней матери двоих детей (ФОТО)
Социум 19:15
В Иране военнослужащий расстрелял трех полицейских
Иран 19:01
Эрдоган рассказал, когда турецкие вооруженные силы покинут Сирию
Турция 18:55
Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
Культура 18:46
В Словакии пять человек погибли при взрыве газа в доме
Европа 18:34
В Японии в крупном ДТП пострадали девять человек
Другие страны 18:22
В Грузии потерпело крушение рыболовецкое судно
Грузия 18:11