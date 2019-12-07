США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

Американское командование в Африке заявило об уничтожении российскими системами ПВО беспилотника, пропавшего в ноябре в районе Триполи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал Рейтеру глава командования генерал Стивен Таунсенд, "операторы комплекса ПВО не знали, что это был американский беспилотный летательный аппарат", когда вели по нему огонь.

По его словам, теперь это обстоятельство раскрыто. При этом он не уточнил, откуда у американской стороны информация, подтверждающая причастность России к исчезновению беспилотника. Кроме того, глава командования не знает, кто именно управлял системой ПВО, сбившей дрон. По его словам, это могли быть "российские наемники" или силы командующего ЛНА Халифа Хафтара.

Теперь американская сторона требует вернуть обломки беспилотника.

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