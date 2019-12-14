Помпео обвинил Иран и его союзников в атаке на военную базу у аэропорта в Багдаде

14 декабря 2019 00:39 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу обвинил Иран и его "приспешников" в атаке на военную базу, расположенную в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада. Соответствующее утверждение он разместил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы решительно осуждаем нападение иранских приспешников, в результате которого на этой неделе получили ранения пять иракских солдат рядом с аэропортом Багдада. [Обращаясь] к иранским лидерам: США решительно ответят, если Иран или его приспешники навредят персоналу США или нашим иракским партнерам", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщал телеканал "Аль-Арабия", по меньшей мере шесть военнослужащих получили ранения в понедельник в результате обстрела военной базы, расположенной неподалеку от международного аэропорта Багдада. Отмечалось, что целью атаки могли быть находящиеся на базе американские силы. Два реактивных снаряда упали в непосредственной близости от международной гавани.

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