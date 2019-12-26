Вашингтон сделал упор на помощи союзникам в Средиземноморье - СМИ

Американские законодатели, стремясь противостоять России и Турции, сосредоточились на поддержке таких партнеров в Средиземноморье, как Израиль, Греция и Кипр. К такому выводу пришла в среду газета The Hill, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее американский Конгресс одобрил, а президент страны Дональд Трамп подписал пакет законов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году. Как поясняет издание, документ направлен, в частности, на то, чтобы сделать США "ключевым игроком на рынке природного газа в регионе благодаря партнерству со странами Восточного Средиземноморья в области безопасности и энергетики".

Кроме того, в числе одобренных мер - укрепление связей с Грецией в военной сфере, а также снятие эмбарго на поставки вооружений Кипру. "Снимая эмбарго на поставки оружия Кипру и предоставляя необходимую военную помощь Греции, этот закон обеспечивает комплексный подход к стабильности основных региональных партнеров", - цитирует издание сенатора Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

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