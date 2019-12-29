Число массовых убийств в США в 2019 году достигло рекордного уровня

29 декабря 2019 04:14 (UTC+04:00)

В 2019 году в США было совершено более 40 массовых убийств. Это рекордный показатель за последние 50 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Рен ТВ, сообщает издание USA Today.

Агентство Associated Press, USA Today и Соверо-Восточный университет сформировали базу данных, согласно которой в 2019 году в США было совершено 41 массовое убийство. Жертвами этих убийств становились от четырех человек и более. При этом в 33 процентах случаев преступники использовали огнестрельное оружие. Общее число жертв составило 210 человек.

При этом большинство этих преступлений широко в СМИ не освещались, отмечают авторы исследования, поскольку не были совершены в общественных местах. Чаще всего причиной трагедии становились семейные ссоры, наркотики, бандитизм. Еще в ряде случаев недовольные чем-либо люди вымещали свою агрессию на окружающих.

Убийства с наибольшим количеством жертв произошли в Калифорнии.

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