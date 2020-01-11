Дональд Трамп заявил, что США могут не ограничиться лишь контролем над сирийской нефтью

11 января 2020 09:15 (UTC+04:00)

США могут не ограничиться только контролем над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в пятницу в интервью телеканалу Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трамп поставил себе в заслугу вывод американских военных из района проведения турецкой операции "Источник мира" при одновременном сохранении контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. "Я оставил [в Сирии] войска, чтобы они взяли [под контроль] нефть <...>. Там осталось ровно столько сил, чтобы удерживать [под контролем] нефть", - отметил президент США.

Ему был задан вопрос, а почему бы Вашингтону не присвоить эти запасы. "Может быть, мы сделаем это, может быть, нет. Я не знаю, может быть, нам следует забрать ее", - ответил Трамп.

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