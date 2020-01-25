Защита Трампа начала представлять в Сенате аргументы в рамках процедуры импичмента

Команда защитников президента США Дональда Трампа начала в субботу представлять свои аргументы в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента американского лидера. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты. Представителям защиты главы Белого дома дается 24 часа в течение трех рабочих дней на представление своей позиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом юристы представят основную часть своих аргументов в понедельник, 27 января. Сенат одобрил в ночь на среду резолюцию, которая позволяет верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента в ускоренном режиме. В пятницу сторона обвинения - так называемые управляющие от Палаты представителей - завершила презентацию своих аргументов.

Как заявил на субботнем заседании глава команды защитников президента, юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполоуни, сторонники импичмента не предоставили убедительных доказательств. "Президент не совершил ничего неправильного [в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года]. Мы дадим вам доказательства, которые они (демократы из Палаты представителей) не предоставили, - сказал он. - Президент выступал в поддержку Украины, а они хотят сместить президента".

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