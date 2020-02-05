Помпео обсудил работу МАГАТЭ в Иране с главой организации

5 февраля 2020 03:35 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил наблюдение за атомными объектами Ирана с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вашингтоне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

"Госсекретарь Помпео и генеральный директор Гросси обсудили работу по мониторингу МАГАТЭ в Иране, ядерную безопасность и важное значение МАГАТЭ для интересов США в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозефом Боррелем не исключил, что Тегеран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в случае возникновения "новых обстоятельств".

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, в начале января перейдя к "последнему" пятому отказу выполнять положения соглашения.

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