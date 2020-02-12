Трамп заявил, что подпишет торговое соглашение с Индией, если оно будет выгодно США
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что подпишет торговое соглашение с Индией в том случае, если оно будет выгодно Америке. Глава вашингтонской администрации отвечал на вопросы журналистов в Белом доме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Я недавно разговаривал с премьер-министром [Индии Нарендрой] Моди. <...> Он мой друг, <...> я с нетерпением жду поездки в Индию в конце месяца", - отметил президент.
Отвечая на вопрос о намерении подписать торговое соглашение с премьером, Трамп подчеркнул, что Моди может предложить ему такую сделку. "Посмотрим. Если мы сможем заключить выгодную [для США] сделку, то подпишем ее", - указал глава государства.
Президент США с 24 по 25 февраля посетит с официальным визитом Индию.
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