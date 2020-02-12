В Пентагоне заявили, что США продвигаются вперед в разработке ракет средней дальности

Соединенные Штаты продвигаются вперед в вопросе разработки ракет средней дальности. Об этом, как сообщила во вторник пресс-служба Пентагона, заявил журналистам министр обороны Марк Эспер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, мы продвигаемся вперед в разработке ракет средней дальности", - сказал он.

При этом Эспер вновь подчеркнул, что намерен рассматривать вопрос о развертывании таких ракет на консультациях как с представителями американского военного командования, так и с союзниками страны. "Когда у нас будут те [ракеты], которые готовы к развертыванию, <...> я буду консультироваться с командующими. Нужны ли им эти ракеты <...>? Если нужны, мы начнем серию переговоров с нашими союзниками и партнерами относительно того, где нам разместить эти ракеты", - пояснил министр. "Несомненно, <...> меня больше беспокоит Азия, Индо-Тихоокеанский регион, где у Китая <...> более тысячи таких ракет", - добавил он.