США ввели санкции против 13 граждан и компаний КНР, Ирака, России и Турции
Соединенные Штаты ввели санкции против 13 физических и юридических лиц Китая, Ирака, России и Турции за несоблюдение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.
"США вводят санкции против 13 иностранных физических и юридических лиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Данные меры включают новые санкции против пяти компаний и физических лиц Китая и Турции за поддержку иранской ракетной программы", - отмечается в тексте.
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