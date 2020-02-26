В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для массового применения она будет готова через год-полтора, заявил директор Национального института здоровья Энтони Фаучи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я прогнозирую, что мы сможем начать испытания (вакцины) на людях в течение полутора месяцев", - заявил Фаучи на пресс-конференции.

По его словам, в целом первая фаза испытаний вакцины продлится около трех месяцев. На этом этапе вакцину испытают на 45 людях, а на следующем этапе - "на сотнях, а то и на тысячах людей".

"Даже если все делать со скоростью ракеты, то это займет 6-8 месяцев. Поэтому если мы говорим о доступности вакцины (для широкого применения), то это год-полтора", - резюмировал Фаучи.