В США оштрафовали голливудского актера по обвинению в сокрытии финансовых гонораров

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала голливудского актера Стивена Сигала на 314 тысяч долларов по обвинению в сокрытии финансовых гонораров, полученных за рекламу криптовалюты, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, компания Bitcoiin2Gen предложила актеру, имеющему гражданство США и РФ, 250 тысяч долларов наличными и 750 тысяч в криптовалюте за поддержку первичного предложения монет. В 2018 году Сигал использовал свои аккаунты в Facebook и Twitter для сообщений о предстоящем мероприятии, а компания называла его своим "мировым послом". При этом звезда серии боевиков "Над законом" не указывал, что его деятельность по продвижению криптовалюты является оплачиваемой.

"Знаменитости не имеют права использовать свое влияние в социальных сетях для рекламы ценных бумаг без раскрытия полученной компенсации", - говорится в заявлении представителя SEC Кристины Литтман, которое цитирует Financial Times. Отмечается, что в момент размещения промоутерских постов аудитория Сигала в Facebook достигала 6,7 миллионов фолловеров.

Сообщается, что Сигал сотрудничал с представителями расследования и добровольно согласился выплатить взыскание для урегулирования претензий регулятора.

Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он также стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в России.