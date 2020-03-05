Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Сирии и Ирана

Президент США Дональд Трамп обсудил в среду по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном атомную программу Ирана и гуманитарный кризис в Сирии. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры двух стран обсудили предстоящий саммит G7, усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по наблюдению за деятельностью иранского режима в атомной области и продолжающееся наступление сирийского режима, которое привело к гуманитарному кризису на северо-западе Сирии", - сообщил Дир.

Трамп и Макрон также "подчеркнули необходимость совместной работы США и Франции по сдерживанию распространения нового коронавируса".

Ранее о разговоре с Трампом сам Макрон сообщил на своей странице в Twitter. Французский президент назвал в числе обсужденных тем координацию "в научных, медицинских и экономических вопросах в рамках председательства США в G7".