Дональд Трамп одобрил выделение $8,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект по выделению 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее обе палаты конгресса США одобрили данный документ подавляющим большинством.
Ранее Трамп запросил у конгресса на борьбу с вирусом 2,5 миллиарда долларов, но законодатели решили значительно увеличить финансирование. Президент говорил, что основные усилия по борьбе с коронавирусом будут предпринимать местные власти на уровне округов.
Средства в 8,3 миллиарда долларов будут предоставлены из федерального бюджета.
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