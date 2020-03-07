Трамп 12 марта примет в Белом доме премьера Ирландии

США 7 марта 2020 05:44 (UTC+04:00)
Трамп 12 марта примет в Белом доме премьера Ирландии

Президент США Дональд Трамп примет 12 марта в Белом доме премьер-министра Республики Ирландии Лео Варадкара. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент [США Дональд Трамп] и премьер-министр Ирландии обсудят пути укрепления отношений между США и Ирландией, экономические и культурные связи, а также совместную приверженность Белфастскому соглашению", - говорится в сообщении.

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