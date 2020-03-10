Илон Маск заявил, что спутники Starlink не помешают наблюдениям астрономов

США 10 марта 2020 14:05 (UTC+04:00)
Илон Маск заявил, что спутники Starlink не помешают наблюдениям астрономов

Вывод на орбиту полной версии флотилии спутников связи Starlink компанией SpaceX никак не помешает наблюдениям астрономов. Об этом заявил в понедельник основатель компании Илон Маск, выступая на конференции в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать заявления экспертов Международного астрономического союза (МАС). Они прогнозируют, что вывод зондов Starlink крайне негативно повлияет на астрономию, лишив ученых до 30% от общего времени наблюдений в самое темное время ночи.

Starlink "не окажет никакого влияния на астрономические открытия", отметил американский предприниматель. Первые планы по запуску флотилии Starlink, предназначенной для создания глобальной сети высокоскоростной связи, SpaceX озвучил еще в январе 2015 года. На данный момент на орбиту запущено около 300 спутников Starlink. Их количество планируется увеличить до 42 тыс.

Маск заявил, что его компания уже приняла меры по снижению их отражательной способности. "Уверен, что никакого влияния на астрономические открытия мы не окажем, ноль, - подчеркнул бизнесмен. - Это мой прогноз, мы примем меры по исправлению положения, если оно [влияние] будет выше ноля". Он добавил, что SpaceX работает с учеными над этой проблемой. Так, компания красит антенны зондов в черный, а не белый цвет и размещает на спутниках солнцезащитное оборудование.

Предприниматель не стал говорить ни о стоимости для пользователей, ни о точной скорости спутниковой интернет-связи. Он добавил, что антенна для связи со спутниками будет выглядеть как "НЛО на палочке", а установка не потребует помощи специалиста. "[В инструкции] будет всего две пункта, <...> и они могут быть выполнены в любом порядке: наведите ее [антенну] на небо и подключайтесь", - сказал Маск. Он подчеркнул, что "тарелка" сама найдет ближайший спутник.

В декабре 2020 года представители МАС заявили, что ведущие астрономические организации мира подготовят специальный доклад, в рамках которого они оценят опасность зондов Starlink, которые сейчас выводятся корпорацией SpaceX для создания сети коммуникационных спутников. Расчеты специалистов показали, что почти все спутники связи будут незаметны для невооруженного глаза, однако большинство из них будут достаточно яркими для того, чтобы оставлять следы на фотографиях, которые получают астрономы, работающие в оптическом диапазоне.

Идея по созданию этой флотилии вызвала опасения как в космической индустрии, так и среди астрономов. После запуска первых аппаратов серии МАС и Национальная радиоастрономическая обсерватория США (NRAO) почти одновременно заявили, что зонды будут мешать ведению наблюдений и усиливать световое загрязнение неба.

Эти опасения были подтверждены в ходе последующих наблюдений и после запуска второй партии зондов Starlink, не оснащенной специальным светопоглощающим покрытием, которое предположительно разрабатывают специалисты SpaceX. Как сообщили европейские астрономы, эти аппараты помешали работе прибора DECam, предназначенного для поисков следов темной энергии.

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