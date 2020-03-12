Трамп велел не допустить дефицит защитных средств для медработников

Президент США Дональд Трамп велел министрам здравоохранения и труда обеспечить медицинских работников в США необходимой спецзащитой на фоне эпидемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, свидетельствует распространенный пресс-службой Белого дома меморандум за подписью президента.

"С тем, чтобы предотвратить распространение COVID-19, министр здравоохранения должен предпринять все необходимые шаги, чтобы обеспечить сотрудников сферы здравоохранения, как в больницах, так и других местах, респираторными масками… В дополнение к этому министр труда должен рассмотреть все необходимые меры для увеличения количества доступных респираторных масок", - говорится в опубликованном пресс-службой Трампа меморандуме.

В США, где число заболевших коронавирусом превысило одну тысячу и сто человек, 31 из которых скончался, дефицит защитных масок начался еще в феврале, до подтверждения в стране первого случая заболевания. Сегодня из американских аптек и магазинов исчезли не только респираторы, но средства для дезинфекции.

"К сожалению, в настоящее время специалисты области общественного здоровья ожидают нехватки средств респираторной защиты (респираторов) для сотрудников сферы здравоохранения, занятых в снижении последствий распространения COVID-19", - отмечается в меморандуме Трампа.

Всемирная организация здравоохранения в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире превысило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончалось больше четырех тысяч человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается во Франции и Германии.