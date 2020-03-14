Трамп проведет видеоконференцию по проблеме коронавируса с лидерами стран G7

Президент США Дональд Трамп в начале следующей недели в режиме видеоконференции обсудит ситуацию вокруг распространения нового коронавируса в мире с лидерами стран Группы семи (G7). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу на своей странице в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Он рассказал, что американский лидер обсудил в пятницу по телефону проблему коронавируса с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Президент Трамп согласился провести видеоконференцию по коронавирусу со всеми лидерами G7 в начале следующей недели", - отметил Дир.

"Лидеры двух стран обсудили, как Франция и США борются с COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС), а также возможности совместной работы по прекращению пандемии", - добавил представитель Белого дома.

Ожидается, что экстренное совещание в формате видеоконференции пройдет в понедельник. В 2020 году США председательствуют в G7.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.