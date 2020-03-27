Трамп собирается в ближайшие часы провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие часы провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава вашингтонской администрации сообщил в четверг на брифинге в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я буду разговаривать сегодня вечером с председателем КНР Си Цзиньпином. Уверен, у нас состоится отличная беседа", - сказал он.