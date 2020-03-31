США продлили на 60 дней исключения из санкций по иранской ядерной программе

Власти США приняли решение продлить на 60 дней исключения из санкций по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США продлевают четыре меры в отношении ядерной программы иранского правительства еще на 60 дней", - сказано в сообщении.

"Продолжающееся расширение ядерной деятельности Ирана неприемлемо. Ядерный шантаж со стороны иранских властей - одна из самых серьезных угроз международному миру и безопасности", - добавила Ортэгус. "Мы продолжим использовать весь спектр наших дипломатических и экономических инструментов для сдерживания дестабилизирующей деятельности Ирана в области распространения", - заверила она.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в связи с чем будущее ядерной сделки оказалось под вопросом.