Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста, не знавшего цены на нефть

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о ситуации с нефтью, когда выяснил, что задававший его журналист не знает цены на нее, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В ходе брифинга в Белом доме один из журналистов начал формулировать вопрос о ситуации на нефтяном рынке. Трамп не дал ему договорить и спросил, каковы сейчас цены на нефть. Журналист ответил, что не знает.

"Как же вы можете задавать такой вопрос, когда не знаете цены на нефть?" - спросил президент и передал слово следующему корреспонденту, желавшему задать вопрос.

В последние дни на ежедневных брифингах в Белом доме по ситуации с коронавирусом Трампа систематически спрашивают о споре между РФ и Саудовской Аравией по ситуации с низкими ценами на нефть. В частности, ему регулярно задают вопрос о том, готовы ли США сократить нефтедобычу вместе с другими странами, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефти. Трамп от ответа уклоняется.