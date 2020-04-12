Не менее 550 человек на борту авианосца Theodore Roosevelt заразились коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом членов экипажа американского авианосца Theodore Roosevelt возросло до 550. Соответствующие данные опубликованы в субботу на сайте ВМС США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 447 инфицированных.

"По состоянию на сегодняшний день (11 апреля - прим. ТАСС) 92% членов экипажа Theodore Roosevelt протестированы на [вызываемое новым коронавирусом заболевание] COVID-19, зафиксированы 550 положительных результатов и 3 673 отрицательных результата, 3 696 моряков покинули корабль", - говорится в сообщении.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована на борту судна в конце марта. Командир авианосца Бретт Крозье был освобожден от должности после того, как его рапорт о распространении инфекции на корабле попал к журналистам. Занимавший должность и. о. министра ВМС США Томас Модли резко раскритиковал Крозье за случившееся. Впоследствии Модли извинился за свои слова, а во вторник покинул свой пост.