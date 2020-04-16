Трамп назвал позором освещение событий радиостанцией "Голос Америки"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой в адрес "Голоса Америки", назвав работу радиостанции позором. Соответствующее мнение глава американской администрации высказал в среду на брифинге в Белом доме, который был посвящен принимаемым федеральным правительством мерам по борьбе с распространением коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если вы слышали то, о чем вещает "Голос Америки", то это позор. Они говорят отвратительные вещи о нашей стране", - сказал Трамп.

Затем он начал рассуждать о препятствиях со стороны демократов в Конгрессе на утверждение предложенных им кандидатур на должности в администрации. "Каждая кандидатура проходит долгий процесс, это занимает дни и дни, - обратил внимание президент. - Например, Майкла Пэка два года утверждают на должность главы Совета по вещанию, это мешает нам управлять "Голосом Америки".

"Но у нас есть талантливые люди, которые любят нашу страну. Я хочу, чтобы их назначение одобрили", - добавил Трамп.

Глава Белого дома в октябре 2019 года заявил, что радиостанции "Голос Америки" и "Свобода/Свободная Европа", финансируемые из госбюджета США, не справляются со своей задачей, поэтому американские власти рассматривают возможность создания нового СМИ для вещания на зарубежные страны.

"Голос Америки" и "Свобода/Свободная Европа" находятся в ведении американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации. До 2018 года оно называлось Советом по вещанию. Обе радиостанции работают на английском и иностранных языках, включая русский. По закону они не имеют право вести вещание на территории США, хотя публикации на их сайтах находятся в открытом доступе.