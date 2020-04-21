Пандемия нанесла американской United Airlines убытки в $2,1 млрд

Американская авиакомпания United Airlines понесла убытки в размере $2,1 млрд в первом квартале текущего года из-за последствий пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на попавшие в ее распоряжение выдержки из квартальной отчетности авиаперевозчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Доходы United Airlines в первом квартале составили $8 млрд, снизившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Авиакомпания рассчитывает получить со стороны федерального правительства США $3,5 млрд в качестве прямой финансовой поддержки. Министерство финансов США также предоставит авиаперевозчику кредит в размере $1,5 млрд под льготный процент.

United Airlines в конце февраля из-за распространения нового коронавируса отозвала представленный ранее прогноз относительно ее финансовых показателей в текущем году. Авиакомпания в начале апреля объявила о временной отмене около 90% своих авиарейсов в международных аэропортах Либерти (штат Нью-Джерси) и Ла-Гуардиа в Нью-Йорке.