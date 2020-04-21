Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовой промышленности США

Президент США Дональд Трамп дал своей администрации поручение разработать план финансовой поддержки нефтегазовой промышленности страны в условиях кризиса. Об этом американский лидер сообщил во вторник на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы никогда не подведем замечательную нефтегазовую промышленности США. Я дал получение министру энергетики и министру финансов разработать план, который позволит выделить средства для того, чтобы эти очень важные компании и рабочие места были бы защищены в долгосрочной перспективе", - написал он.