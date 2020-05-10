Госдеп постарается продлить оружейное эмбарго против Ирана
Администрация США будет пытаться при помощи дипломатии добиться продления международного эмбарго на поставки вооружения в Иран, заявила в субботу представитель госдепа Морган Ортагус, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Мы используем дипломатию, чтобы добиться продления эмбарго ООН", – написала она в твиттере.
"Кроме того, мы никогда не допустим, чтобы у Ирана было ядерное оружие", – добавила Ортагус.
Эмбарго на поставки оружия Тегерану истекает в октябре 2020 года.
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