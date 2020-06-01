Расследование обстоятельств смерти Флойда перешло под контроль генпрокурора Миннесоты
Генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон возглавил расследование обстоятельств смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания СBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
До нынешнего момента расследование велось под руководством прокурора округа Хеннепин Майкла Фримена. Однако, как уточняет СBS, за помощью генпрокурора штата обратился губернатор Миннесоты Тим Уолз. Ожидается, что в понедельник пройдет встреча Эллисона и Фримена, в ходе которой они обсудят дальнейший ход расследования. Параллельно выяснением обстоятельств смерти Флойда занимается федеральное бюро расследований (ФБР) США.
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