Трамп заявил, что торговая сделка между США и Китаем не расторгнута
Американский лидер Дональд Трамп в понедельник опроверг сообщения об окончании торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они (Китай - прим. ТАСС) продолжат выполнять условия соглашения!" - написал глава государства в Twitter.
Ранее в понедельник глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил телеканалу Fox News Channel, что Трамп намерен прекратить действие соглашения с КНР на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань.
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