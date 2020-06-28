При стрельбе в Калифорнии погибли два человека

Двое погибли при стрельбе в сортировочном центре торговой сети Walmart в Калифорнии, сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя больницы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее газета Daily News со ссылкой на местные власти сообщала, что по меньшей мере три человека получили ранения в субботу в результате стрельбы в калифорнийском городе Ред-Блафф.

По их данным, инцидент произошел в 15:30 по местному времени (01:30 воскресенья мск) в сортировочном центре торговой сети Walmart.