Двое полицейских пострадали в результате стрельбы в Оклахоме
Мужчина открыл огонь по полицейским в городе Талса (штат Оклахома) в ночь на понедельник, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Об этом сообщается на странице местной полиции в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что полицейские остановили мужчину около 3:30 утра, после чего завязалась драка, и он открыл огонь. Пострадавшие офицеры находятся в критическом состоянии, им проводятся операции.
Нападавший скрылся с места преступления, но правоохранительным органам удалось установить его личность. В настоящее время ведутся его поиски.
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