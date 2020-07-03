Пандемия привела к резкому росту смертей от сердечных заболеваний в США

Пандемия нового коронавируса привела к резкому росту количества смертей от сердечно-сосудистых и другого рода заболеваний в Соединенных Штатах. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в газете The Washington Post, которая провела собственное исследование по данному вопросу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, опасения американцев с болезнями сердца обратиться за оказанием медицинской помощи и попасть на больничную койку, где возрастает вероятность заражения новым коронавирусом, могли привести к тысячам смертей в стране. Их число значительно превысило средние показатели для этого времени года. Так, отмечает издание, только в штатах Иллинойс, Массачусетс, Мичиган, Нью-Джерси и Нью-Йорк в марте, апреле и мае было зафиксировано на 8,3 тыс. летальных исходов (или на 27%) в результате сердечно-сосудистых заболеваний больше, чем бывает обычно в эти месяцы.

Всего же за это время в этих штатах, указывает газета, отказ или промедление с оказанием медицинской помощи могли привести к десяткам тысяч летальных исходов из-за обострений различных серьезных заболеваний.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была выявлена в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В США из-за коронавируса умерли более 128,7 тыс. человек, заразились 2,7 млн.