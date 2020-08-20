Google восстановил работу всех своих сервисов
Google восстановил все сервисы, в работе которых в четверг наблюдался сбой, следует из данных официального сайта, отслеживающего работу сервисов Google, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Первым сервисом, на котором был устранен сбой, стал сервис видеоконференций Google Meet. Впоследствии полностью восстановлена была работа почтового сервиса GMail, облачного хранилища "Google Диск", офисных сервисов "Документы", "Таблицы" и "Презентации", агрегатора "Группы Google", сайтов Google, корпоративного мессенджера Google Chat, сервиса заметок Google Keep, сервиса для звонков Google Voice.
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