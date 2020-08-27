У спецслужб США нет данных, что другие страны пытаются вмешаться в голосование по почте

США 27 августа 2020 02:18 (UTC+04:00)
У спецслужб США нет данных, что другие страны пытаются вмешаться в голосование по почте

Спецслужбы США не располагают данными, свидетельствующими о попытках каких-либо иностранных государств вмешаться в процесс голосования по почте на предстоящих в стране в ноябре выборах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в среду агентство Рейтер.

"У нас нет разведданных, которые бы свидетельствовали о том, что какое-либо государство пытается подорвать [голосование по почте]", - заявил источник агентства.

Другой представитель органов безопасности страны также подчеркнул, что спецслужбы США "к настоящему времени не видели" никакой "скоординированной деятельности, направленной на фальсификацию результатов выборов" ни со стороны иностранных государств, ни со стороны кого-либо еще.

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