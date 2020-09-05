Трамп: переговоры России и США по контролю над вооружениями идут очень хорошо

Консультации России и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями идут очень хорошо, Вашингтон хочет включить в них Китай. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В данный момент с Россией мы ведем переговоры по договору о нераспространении ядерного оружия, что для меня является очень важным вопросом... В определенный момент мы включим Китай в эти переговоры, но с Россией у нас все очень хорошо по [переговорам о договоре по] нераспространению ядерного оружия", - сказал президент. Глава государства имел в виду двусторонние консультации по стратегической стабильности в Вене, в которых участвуют замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Интерес СМИ

Кроме того, Трамп считает, что американским СМИ следует обращать больше внимания на деятельность Китая, нежели на события, связанные с Россией.

"Интересно, что все постоянно упоминают Россию. Я не против того, чтобы упоминали Россию, но я думаю, что, возможно, Китай на данный момент - это страна, о которой вам стоит говорить намного больше, чем о России, потому что то, что делает Китай, намного хуже, если посмотреть на то, что происходит в мире", - убежден Трамп.

"Посмотрите, что произошло с китайским вирусом (так президент США называет коронавирус - прим. ТАСС)", - призвал он. "Посмотрите, что они сделали с 188 странами по всему миру, но вы никогда не спрашиваете про Китай, вы спрашиваете про Россию", - обратился он к присутствовавшим журналистам.