В крупном природном пожаре в Калифорнии в среду погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в среду в результате природного пожара в Калифорнии в США. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на шерифа округа Бьютт (штат Калифорния). Общее число жертв стихийного бедствия выросло до 11, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, из-за пожара под угрозой оказались тысячи домов. Как сообщил в свою очередь губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, общая площадь природных пожаров в этом году в штате возросла примерно до 930,7 тыс. га. Как отмечало агентство Associated Press, данный показатель стал самым высоким в истории Калифорнии. Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году - около 793,2 тыс. га.

Количество очагов возгорания, в том числе ликвидированных, превышает 7 600. Огонь уничтожил и нанес ущерб 4 265 домам и постройкам.

Снимки с американских спутников, опубликованные Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), свидетельствуют, что во вторник дымом от пожаров заволокло почти все западное побережье страны.