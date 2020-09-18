Главный санитарный врач США призвал носить маски и после пандемии

Главный санитарный врач США вице-адмирал Джером Адамс считает необходимым ношение масок и измерение температуры при входе в здания и после пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается ношения масок, социального дистанцирования и того, когда мы вернемся к нормальной ситуации, то, считаю, нам необходимо готовиться к новой норме. То, что мы десятилетиями говорили людям делать для защиты от гриппа, теперь они делают из-за коронавируса, - отметил он в четверг в ходе видеосеминара неправительственной Торговой палаты США. - Нам, возможно, стоит активнее подумать о проверке людей на наличие симптомов при входе в здания во время сезона гриппа. Необходимо призывать людей оставаться дома [при недомогании], носить маски".

На данный момент, обратил внимание Адамс, поступает больше хороших новостей. "Мы провели сто миллионов тестов. Число выявленных случаев, госпитализаций и смертей снижается в течение последних нескольких недель. Мы переживаем за последствия Дня труда (праздник, выпадает на первый понедельник сентября, в результате многие разъезжаются на длинные выходные - прим. ТАСС), сезонного гриппа, которые могут возникнуть", - сказал он.

Эксперт рассказал, что регулярно общается с главным инфекционистом США, директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. "Я доверяю ему, он по-прежнему считает, что безопасная и эффективная вакцина появится к концу этого года, - отметил Адамс. - <...> Рассчитываю на дальнейшее сокращение подтвержденных случаев, госпитализаций и смертей путем мер в сфере здравоохранения и коллективного иммунитета, который будет развиваться посредством вакцины".

Вице-адмирал выразил предположение, что прививаться от нового коронавируса необходимо будет ежегодно.