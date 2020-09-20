Билл Гейтс предвидит рост случаев COVID-19 в США из-за закрытия границ

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что введенные президентом США Дональдом Трампом ограничения только поспособствовали распространения коронавируса в стране, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению Гейтса, в США была спешка после объявления о пандемии в мире. Так, Трамп 31 марта запретил поездки в Китай, а затем ввел ограничения на посещение других стран и въезд граждан из них. Это, как полагает Гейтс, и привело к росту числа заболевших.

«Мы создали спешку, у нас не было возможности проверить или изолировать людей. И это привело к болезни. Знаете, вероятно, запрет усилил ее распространение», — объяснил Гейтс в интервью телеканалу Fox News.

Стоит отметить, что Гейтс и ранее критически высказывался о проводимой властями США политике по борьбе с COVID-19. Соединенные Штаты на данный момент находятся на первом месте в мире по числу заразившихся и умерших от коронавируса.