Палата представителей Конгресса США приняла документ о финансировании правительства

США 23 сентября 2020 08:16 (UTC+04:00)
Палата представителей Конгресса США приняла документ о финансировании правительства

Палата представителей Конгресса США во вторник вечером большинством голосов приняла законопроект о временном финансировании федерального правительства до 11 декабря. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа. Документ поддержали 359 конгрессменов, против выступили 57, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты Politico, голосованию предшествовала договоренность между спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая представляет Демократическую партию, и министром финансов США Стивеном Мнучином о выделении средств в помощь фермерам и на питание школьникам.

Теперь законопроекту предстоит пройти голосование в Сенате. В случае одобрения верхней палатой американского законодательного органа он поступит на подпись президенту США.

Инициатива должна быть одобрена до 30 сентября, когда в стране заканчивается 2020 финансовый год. В случае непринятия бюджета США может грозить новый "шатдаун" - приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Президент США Дональд Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой.

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