В Белом доме заявили, что вылазка Ирана против США приведет к разгромному ответу

Американская администрация считает, что Иран способен предпринять вылазку против США, и в связи с этим предупреждает Тегеран об "опустошительном ответе", который последовал бы за такими действиями. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран находится под огромным нажимом из-за нашей кампании максимального давления и санкций. В результате наших жестких действий против иранцев они могут совершить просчет и осуществить нападение, что привело бы к очень быстрому и опустошительному ответу со стороны Соединенных Штатов", - сказал советник американского лидера. Он выступил в Солт-Лейк-Сити в Юте на конференции, организованной конгрессменом от этого штата Крисом Стюартом.

При этом представитель Белого дома признал, что в краткосрочной перспективе беспокоится именно по поводу возможного нового резкого всплеска напряженности в отношениях США и Ирана. "В краткосрочной перспективе держит без сна, заставляет думать то, что если придется будить президента [США Дональда Трампа] и говорить ему об инциденте или проблеме, то, скорее всего, речь пойдет об Исламской Республике Иран", - отметил О'Брайен. Он также вновь подверг резкой критике Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном.