В США подали иск против Apple

Американец подал судебный иск против компании Apple, обвинив ее в монополизации рынка игр для смартфонов. Исковая жалоба поступила в четверг в базу окружного суда США по Северному округу штата Калифорния, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Претензии истца, представляющего группу единомышленников, связаны с тем, что Apple, по их утверждению, монополизирует рынок мобильных игр за счет своего сервиса Apple Arcade. С помощью него пользователи получают на основе платной подписки доступ к мобильным играм.

Истцы настаивают на том, что компания предоставляет доступ к сервису по завышенной стоимости. При этом она якобы лишает клиентов выбора, не давая им возможности пользоваться аналогичными сервисами от других компаний. В то же время, как отмечается в иске, Apple требует от создателей игр, чтобы разрабатываемые ими приложения в случае размещения в Apple Arcade были доступны исключительно на этой площадке, что также лишает пользователей разнообразия. Истцы требуют возмещения им ущерба, а также применения штрафных санкций в отношении компании.

Как отмечает агентство Bloomberg, Apple по разным причинам удалила из своего магазина приложений App Store аналоги Apple Arcade от других компаний, в том числе Google, Microsoft и Facebook. Это было сделано после запуска сервиса Apple в прошлом году.