В США подали иск против Apple

США 9 октября 2020 07:59 (UTC+04:00)
В США подали иск против Apple

Американец подал судебный иск против компании Apple, обвинив ее в монополизации рынка игр для смартфонов. Исковая жалоба поступила в четверг в базу окружного суда США по Северному округу штата Калифорния, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Претензии истца, представляющего группу единомышленников, связаны с тем, что Apple, по их утверждению, монополизирует рынок мобильных игр за счет своего сервиса Apple Arcade. С помощью него пользователи получают на основе платной подписки доступ к мобильным играм.

Истцы настаивают на том, что компания предоставляет доступ к сервису по завышенной стоимости. При этом она якобы лишает клиентов выбора, не давая им возможности пользоваться аналогичными сервисами от других компаний. В то же время, как отмечается в иске, Apple требует от создателей игр, чтобы разрабатываемые ими приложения в случае размещения в Apple Arcade были доступны исключительно на этой площадке, что также лишает пользователей разнообразия. Истцы требуют возмещения им ущерба, а также применения штрафных санкций в отношении компании.

Как отмечает агентство Bloomberg, Apple по разным причинам удалила из своего магазина приложений App Store аналоги Apple Arcade от других компаний, в том числе Google, Microsoft и Facebook. Это было сделано после запуска сервиса Apple в прошлом году.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В США подали иск против Apple
В США подали иск против Apple
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли после периода волатильности
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли после периода волатильности
Трамп обвинил Байдена в отсутствии плана по борьбе с коронавирусом
Трамп обвинил Байдена в отсутствии плана по борьбе с коронавирусом
Loading Bars
Лента новостей
107 инфицированных коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 08:03
В США подали иск против Apple США 07:59
В Армении ужесточены условия действующего в стране режима военного положения Армения 07:55
Baku Media Center в Фонд помощи ВС Азербайджана 100 тыс. манатов Общество 07:36
Иордания ввела повсеместный режим ограничений на 48 часов для сдерживания пандемии Арабские страны 07:14
Гол Месси принес сборной Аргентины по футболу победу над эквадорцами в игре отбора ЧМ-2022 Спорт 06:57
Китай присоединился к международному механизму по вакцинам COVAX Другие страны 06:21
Трое полицейских пострадали при крушении вертолета в Бразилии Другие страны 05:57
Сборная Уругвая по футболу стартовала в квалификации ЧМ-2022 с победы над чилийцами Спорт 05:26
В Канаде выявили максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки Другие страны 04:57
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли после периода волатильности США 03:53
Ураган "Дельта" усилился до третьей категории В мире 02:28
Более 338 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 02:03
Президент Кыргызстана готов уйти, когда страна встанет на путь законности Кыргызстан 01:36
В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом Россия 01:04
Трамп обвинил Байдена в отсутствии плана по борьбе с коронавирусом США 00:44
Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки достигло почти 4,5 тыс. Европа 00:29
ВОЗ сообщила о мировом рекорде по заражению коронавирусом В мире 00:05
Эрдоган: Единственный путь урегулирования в Карабахе – прекращение армянской оккупации Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 23:36
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 1 400% Другие страны 8 октября 23:04
Грузинский фильм «Начало» поборется за право получить «Оскар» Грузия 8 октября 22:42
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 290 тысяч Турция 8 октября 22:40
Новая информационная система для мониторинга ситуации с COVID-19 внедряется в Нур-Султане Казахстан 8 октября 22:30
Минфин США добавил 18 иранских банков в санкционный список США 8 октября 22:19
Эльчин Амирбеков: С самого начала армянская сторона избрала главной мишенью мирное азербайджанское население (ВИДЕО) Политика 8 октября 22:13
Нетаньяху 12 октября передаст в парламент Израиля соглашение о мире с ОАЭ Израиль 8 октября 22:05
”Азербайджанское кредитное бюро" стало сотрудничать еще с одной компанией Финансы 8 октября 21:37
S&P Global Ratings: Плавающий обменный курс будет поддерживать суверенный кредитный рейтинг Грузии Бизнес 8 октября 21:33
Лезгины, как и все народы Азербайджана, выступают против армянских оккупантов – известный борец Виталий Рагимов Спорт 8 октября 21:33
Сопредседатели МГ ОБСЕ и азербайджанская делегация обсуждают нагорно-карабахский конфликт Политика 8 октября 21:25
Начата подача воды в три района Азербайджана из водохранилища Суговушан Экономика 8 октября 21:05
Всемирный банк в 2021 году прогнозирует в Азербайджане возвращение платежного баланса к профициту Финансы 8 октября 20:57
В Азербайджане возобновлен электронный перевод учащихся из школы в школу Общество 8 октября 20:53
В Геранбое обнаружено 10 снарядов, выпущенных из РСЗО "Смерч" (ФОТО) Происшествия 8 октября 20:43
Уничтожена бронетехника ВС Армении (ВИДЕО) Политика 8 октября 20:40
Супруга бывшего генерального секретаря ООН направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 8 октября 20:35
Состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств Туркменистана, Афганистана и США Политика 8 октября 20:12
Омбудсмен Азербайджана направила открытое письмо организации Amnesty International Политика 8 октября 19:54
Ответственность за напряженность несет руководство Армении - Севиль Микаилова дала интервью турецкому телеканалу Anews (ВИДЕО) Политика 8 октября 19:50
Грузинский министр: Важно оградить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан от любого военного воздействия Энергетика 8 октября 19:38
Так называемые "замороженные" региональные конфликты, выявили противоречие между двумя основными принципами Устава ООН — президент Казахстана Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 19:31
Минобороны Азербайджана: наша армия ни на шаг не отступила с освобожденных земель, пункт назначения — Карабах Политика 8 октября 19:16
Очередная видеозапись захваченных у ВС Армении военных трофеев (ВИДЕО) Политика 8 октября 19:12
ВС Армении обстреливают населенные пункты Азербайджана Политика 8 октября 19:10
Военнослужащие ВС Армении обратились в бегство, покинув боевые посты — минобороны Политика 8 октября 19:08
Миф о "ракетном ударе" Азербайджана по церкви в Шуше — очередная ложь армянской стороны — минобороны (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 19:02
В честь освободительной армии Азербайджана – исполнители в военной форме (ВИДЕО) Культура 8 октября 18:41
Обстрелы жилых кварталов в Азербайджане — зверство по отношению к народу со стороны Армении — израильский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 18:37
Мне обидно, когда Азербайджан пытаются дискредитировать - Наала Барателия из Грузии, руководитель Lumineux Социум 8 октября 18:21
Состоялась видеоконференция между правящими партиями Азербайджана и Турции (ФОТО) Политика 8 октября 18:12
МИД России: Прорабатываются различные схемы действий по нагорно-карабахскому урегулированию Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 18:09
Объем производства в ненефтяном секторе Азербайджана уверенно растет Бизнес 8 октября 18:01
ЗАО AzerGold подписало контракт на закупку дронов Бизнес 8 октября 17:54
Роберт Кочарян организовал доставку в Армению крупной партии оружия - армянские СМИ Армения 8 октября 17:53
Кямран Алиев: В результате военной агрессии Армении погиб 31 мирный житель Азербайджана Политика 8 октября 17:45
В Казахстане начато строительство завода по производству упаковки из легких металлов Казахстан 8 октября 17:43
Разгромлена военная колонна ВС Армении (ВИДЕО) Политика 8 октября 17:43
Армянская ложь на российском ТВ уже вызывает раздражение – Татьяна Полоскова на площадке Baku Network (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 17:37
В Казахстане принимаются меры для увеличения активности инвесторов в сфере возобновляемых источников энергии Энергетика 8 октября 17:34
В Азербайджане произведено фармпродукции более чем на 520 тыс. манатов Бизнес 8 октября 17:33
Во время интервью Пашиняна "Первому каналу"в доме правительства отключилось электричество (ВИДЕО) Политика 8 октября 17:21
Российская ИТ-компания заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном ИКТ 8 октября 17:14
Провокации бесполезны - Азербайджан вернет оккупированные территории и принудит Армению к миру Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 17:13
Внимание! НЕ ВЕРЬТЕ армянской дезинформации в соцсетях! (ФОТО) Общество 8 октября 17:08
Разрушение церкви в Шуше не связано с действиями азербайджанской армии - минобороны Политика 8 октября 17:04
Азербайджанцы Польши выразили протест в связи с недопустимым поступком польского депутата Политика 8 октября 17:03
Хикмет Гаджиев: Информация, добытая журналистами, свидетельствует о том, что граждане Франции армянского происхождения действуют в рядах ВС Армении как наемники Политика 8 октября 16:55
Театр YUĞ поддержал Вооруженные силы Азербайджана Культура 8 октября 16:48
Германия должна отличать страну-оккупанта Армению от подвергшегося оккупации Азербайджана - политолог Политика 8 октября 16:45
Туркменистан вывез своих граждан из России очередным чартерным рейсом Транспорт 8 октября 16:45
Реджеп Тайип Эрдоган: В этой справедливой борьбе Турция до конца будет рядом с Азербайджаном Политика 8 октября 16:35
Обстрелы Гянджи — явное преступление — бывший посол Ирана Политика 8 октября 16:32
За сутки в Иране коронавирусом заразились свыше 4 тыс. человек Общество 8 октября 16:27
Экспортные операции между Азербайджаном и Данией существенно выросли Бизнес 8 октября 16:24
В Туркменистан поступила новая партия сельхозтехники Бизнес 8 октября 16:22
Еще в 4-х районах Азербайджана семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) Общество 8 октября 16:20
Армянская хунта действует как фашисты в сороковых... Это пособники дьявола! – народный артист Рафиг Азимов Социум 8 октября 16:18
SOCAR: В графике ввода ТАР в эксплуатацию на данный момент нет изменений Энергетика 8 октября 16:12
Минобразования Азербайджана объявило результаты конкурса по приему на работу учителей Общество 8 октября 16:08
Историк: На территории современной Армении изменено порядка 80% азербайджанских топонимов Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 16:07
Турция сократила экспорт автомобилей Турция 8 октября 16:01
Министерство Туркменистана продлевает тендер по производству спанлейса Тендеры 8 октября 16:00
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Уганды Политика 8 октября 15:57
Турция сократила экспорт готовой одежды Турция 8 октября 15:56
В Азербайджане выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом, 154 человека выздоровели Общество 8 октября 15:54
Евреи-ашкенази Азербайджана молятся о победе (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 15:47
«Мобильная Глазная Клиника» Azercell бесплатно предоставит офтальмологические услуги семьям шехидов и вынужденным переселенцам по случаю «Всемирного дня зрения» (ФОТО) Общество 8 октября 15:35
Армянские провокации не способны сломить дух наших солдат и народа - член-корреспондент НАНА Политика 8 октября 15:33
Вырос экспорт Азербайджана в Россию Бизнес 8 октября 15:27
В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч" (ФОТО) Политика 8 октября 15:20
Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта Политика 8 октября 15:16
Азербайджан отозвал посла в Греции Политика 8 октября 15:16
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) Общество 8 октября 15:15
Назван размер ущерба, причиненного Арменией архитектурным и историческим памятникам Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 15:00
Руфиз Хафизоглу в эфире алжирского телеканала: Армения пытается обмануть мировое сообщество (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 14:57
Обстрел гражданского населения Азербайджана со стороны ВС Армении в центре внимания японских СМИ Политика 8 октября 14:56
Белорусская авиакомпания продлила приостановку рейсов в Туркменистан Транспорт 8 октября 14:43
На мировых рынках упал спрос на турецкие кожаные изделия Турция 8 октября 14:43
«Укртранснафта» выставила на торги 15 тыс. тонн нефти Azeri Light Энергетика 8 октября 14:43
Турция сократила экспорт ковров на мировые рынки Турция 8 октября 14:42
Все новости