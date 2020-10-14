Более 20 штатов США зафиксировали рекорд по приросту заразившихся коронавирусом

Более 20 штатов США зафиксировали рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в последние дни. Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, резкий скачок заболеваемости COVID-19 наблюдается в штатах Висконсин, Иллинойс, Индиана и Огайо. Рекордно большое число заразившихся также зафиксировано в Колорадо, Айдахо, Северной и Южной Дакоте, где ранее рост заболеваемости был постепенным.

Согласно изданию, эксперты полагают, что число случаев заражения коронавирусом может увеличиться еще больше зимой, когда воздух станет суше и люди будут проводить больше времени в закрытых помещениях.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в США зафиксировано 7 854 917 случаев заражения коронавирусом, 215 861 человек умер.