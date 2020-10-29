Операционная прибыль Samsung Electronics выросла в третьем квартале на 58,8%

Объем продаж продукции южнокорейской компании Samsung Electronics в третьем квартале этого года вырос на 8% в годовом исчислении и достиг рекордной отметки за квартальный период, составив 67 трлн вон ($59 млрд). Операционная прибыль увеличилась за указанный период на 58,8%. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг агентство Yonhap.

Эксперты в Сеуле объясняют этот феномен ростом спроса на бытовую электротехнику и смартфоны в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также увеличением показателей в сфере полупроводников в связи с санкциями США против китайского производителя электроники Huawei.

Операционная прибыль Samsung Electronics выросла на 58,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 12,35 трлн вон ($10,9 млрд). Отметка превышает 10 трлн вон впервые с четвертого квартала 2018 года, когда на мировом рынке рос спрос на полупроводники. Нынешний показатель является максимальным после третьего квартала 2018 года, когда операционная прибыль превысила 17 трлн вон.

Чистая прибыль компании в период с июля по сентябрь составила 9,36 млрд вон ($8,3 млрд), увеличившись на 48,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.